Магас, , 12:03 — REGNUM Новую школу на 704 ученических мест торжественно откроют в городе Магасе 13 декабря. Общеобразовательное учреждение стоимостью свыше 400 млн рублей построено в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Отмечается, что в здании новой школы имеются укомплектованные учебные кабинеты, современный актовый и спортивный залы, а также столовая с прилегающими подсобными помещениями и цехами. Спортзал оснащен тренажерами, а на территории учреждения расположены стадион и игровые площадки.

Кроме того, как сообщается, до конца текущего года рядом с вышеуказанной школой в Магасе откроет свои двери и детский сад на 220 мест.

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