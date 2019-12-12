Красноярск, , 10:37 — REGNUM Восьмой ребёнок родился в семье красноярцев Барсуковых — победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2019». Об этом 12 декабря сообщает красноярская муниципальная газета «Городские новости».

Алёна и Вадим в браке уже 15 лет. Теперь, после рождения ребенка, в семье стало уже восемь детей — шесть дочерей и два сына. Трое детей в семье приёмные, а самому старшему сыну — уже 21 год.

Красноярская многодетная семья участвовала сначала в региональном, а после победы — во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2019». Всего в конкурсе участвовали 353 семьи со всей России. Победа в номинации «Многодетная семья» стала для Барсуковых приятной неожиданностью.

Алёна и Вадим много лет являются волонтёрами фонда «Поддержка», выступают в качестве наставников для подростков из детских домов.

«К сожалению, в своей волонтёрской работе нам часто приходится сталкиваться с неблагополучными многодетными семьями, ситуации есть очень печальные. А здесь собрались такие классные ребята — столько позитива, добра. Глядя на них, понимаешь, как здорово быть большой дружной семьёй», — поделилась Алёна впечатлениями от семейной поездки в Москву.

Подробнее о большой дружной семье сибиряков издание рассказывало ранее.