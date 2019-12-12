Сан-Франциско, США, , 10:31 — REGNUM Вице-президент компании Double Fine Грег Райс присоединился к Sony Interactive Entertainment. Об этом разработчик рассказал на своей странице в Twitter 11 декабря.

https://twitter.com/GregRicey/status/1204806206902001664

В SIE Райс будет руководить отделом по сотрудничеству с независимыми разработчиками. На своём предыдущем месте работы он занимался «развитием бизнеса».

Напомним, Double Fine — это американская компания-разработчик и издатель компьютерных игр. Её основал популярный геймдизайнер Тим Шейфер.

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