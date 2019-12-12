Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Санкт-Петербург в четверг, 12 декабря, оказался на границе антициклона с юго-востока и циклонического вихря с северо-запада. Благодаря этому в течение дня в городе будет небольшой минус, нетипичный для этих чисел декабря, а ближе к вечеру — небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода в городе на Неве в течение дня будет облачной с прояснениями. Небольшие осадки пройдут лишь местами и преимущественно ближе к вечеру. Местами гололедица.

«Температурный фон вновь окажется выше положенных для этих дней декабря значений», — отметил специалист.

Так в Петербурге температура воздуха будет колебаться в районе −1…+1°, в Ленинградской области −3…+2°. Также ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — резюмировал Леус.

На 10:30 мск в Петербурге минус 1,1 градуса при юго-западном ветре и влажности 76%.