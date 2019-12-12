Якутск, , 10:45 — REGNUM В Якутии обсуждают поправку в закон «О детях войны», согласно которой в число получателей мер поддержки включили всех, кто не достиг совершеннолетия до 31 декабря 1945 года, когда как на данный момент учитываются лишь совершеннолетние до 3 сентября 1945 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент статусом «Дети войны» в Якутии наделены 12,5 тыс. человек. Если депутаты Госсобрания примут поправку, то ещё 887 человек жителей республики смогут получать льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края приняли решение о 50-процентном повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, родившихся в период с января 1940 года по 31 декабря 1945 года.