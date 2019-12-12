Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Американский кинорежиссёр Джей Джей Абрамс высоко отозвался о новой игре Хидео Кодзимы Death Stranding. В ролике, опубликованном на YouTube-канале IGN 11 декабря, он назвал её «классическим проектом Хидео».

Абрамс назвал Кодзиму «мастером форм». По мнению режиссёра, геймдизайнеру удалось создать проект, сумевший подарить геймерам уникальный игровой опыт.

Напомним, Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года. Проект был преимущественно высоко оценён игроками и критиками.

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