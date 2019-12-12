Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Жители посёлка Шабровский в черте Екатеринбурга пришли к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не дозволять строительство мусорного полигона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Там скотомогильники, там грунтовые воды, роза ветров несоответствующая!» — так аргументировали горожане недопустимость свалки.

По словам градоначальника, уже создана рабочая группа по вопросу. Никаких решений по строительству полигона в Шабрах ещё не принято.

«Переживать не нужно», — попытался успокоить жителей посёлка Высокинский.

Также мэр предложил собравшимся войти в рабочую группу — для этого жители должны отобрать несколько кандидатур из своих рядов.

«Нужно дать возможность высказаться горожанам, высказаться инвесторам — может, он убедит нас, что будет всё чисто, будут новые рабочие места. И будем принимать решение. Но без учёта мнения горожан принимать ничего нельзя», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге прошло уже несколько митингов против строительства мусоросортировочного завода и мусорного полигона в посёлке Шабровский. Вопрос стал самым популярным в общественных обсуждениях проекта генплана города до 2035 года.

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