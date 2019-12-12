Токио, , 10:14 — REGNUM Стратегическая игра Two Point Hospital выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch 25 февраля 2020 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале проекта 11 декабря.

Оригинальная Two Point Hospital вышла на PC 30 августа 2018 года. Предварительный заказ на консольные версии игры уже открыт.

В Two Point Hospital игроки должны построить больницу и руководить её работой. Игроки и критики высоко оценили проект.

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