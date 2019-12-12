Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинске работы по очистке улиц города от снега не прекращаются с ночи. В ночную смену работали 147 единиц техники, сообщает пресс-служба миндортранса.

Днём запланирован выход 140 машин. Работать предстоит 12 колоннам. Вручную улицы будут убирать 53 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад накрыл Челябинск 11 декабря. Большегрузам временно запретили въезд в город. Идёт очистка улиц от последствий обильного снегопада.

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