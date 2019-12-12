Москва, , 10:16 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным приехали на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя.

Ранее на церемонию прощания приехала вдова Лужкова Елена Батурина и ее дочери. В траурном мероприятии принимают участие также ректор МГУ Виктор Садовничий, Герой СССР и России полярник Артур Чилингаров, Герой СССР летчик-космонавт Валентина Терешкова.

Отпевание начнётся в 11:00, его проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни, не перенеся операции на сердце. Должность мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 год. Свои соболезнования родственникам, близким и друзьям Лужкова принес президент России Владимир Путин.

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