Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Бывшая студентка СПбГУ рассказала в социальной сети о домогательствах со стороны историка, бывшего доцента вуза Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки.

Дарья Анисович и Олег Соколов (цитата со страницы Д. Анисович) Https://vk.com/id16353

По словам Дарьи Анисович, с расспросами о случившемся 14 лет назад к ней обратились сотрудники правоохранительных органов, расследующие убийство Анастасии Ещенко. В 2005 году девушка училась на филологическом факультете, обожала историю и литературу Франции. Она с упоением слушала лекции Соколова об эпохе Наполеона. Харизматичный лектор нравился студентке.

«Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться, когда мы катались на лошадях. Я что-то лепетала в стиле Анжелики «laissez-moi» и с трудом отбилась. Следующей девушке повезло меньше: она в Соколова влюбилась, у них был роман, который закончился избиением, и она еле вырвалась живой. А последней девушке совсем не повезло, и ее тело доставали из Мойки по частям», — написала Дарья.

Читайте также: Бывшая девушка историка Соколова сделала шокирующее признание

По ее словам, в то время не было понимания к кому обращаться и куда идти, чтобы рассказать о случившемся и получить помощь.

Длительное время Дарья старалась не афишировать тот ужасный инцидент. Однако сейчас она стала матерью маленькой дочки и ее пугает, что ребёнок может стать жертвой такого как Соколов только из-за того, что жертвы историка молчали.

«Я сейчас ращу свою девочку, и я так надеюсь, что когда она станет студенткой, какой бы тихой и хорошей она ни была, она не окажется в такой ситуации, потому что наше общество действительно изменится», — отметила женщина.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело на части и выбросил в реку Мойку.

Напомним, в настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из специализированных московских клиник. Она продлится до начала января.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу историка Соколова могут посадить крупного чиновника — версия