Челябинск, 12 декабря 2019, 10:06 — REGNUM В Челябинске из-за снегопада усилили наряды ГИБДД. На улицы выведены дополнительные экипажи, сообщают журналистам представители Госавтоинспекции.
Они, в частности, сопровождают снегоуборочную технику. Также сотрудники дорожной службы регулируют движение на заснеженных улицах.
Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск и окрестности накрыл мощный снегопад. Сейчас дорожные рабочие очищают улицы от последствий стихии. Фурам временно запретили въезжать в областной центр.
Читайте ранее в этом сюжете: Фурам запретили въезжать в Челябинск