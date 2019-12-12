Москва, , 10:03 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, президент России направил приветственную телеграммы делегатам V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что ДОСААФ выполняет высокую миссию по патриотическому воспитанию молодёжи — готовит их к службе в Вооружённых силах РФ, а также уделяет неустанное внимание развитию технических и прикладных видов спорта.

«Решения, принятые съездом, будут содействовать упрочению авторитета ДОСААФ, привлекут в ряды организации новых сторонников», — отметил Путин и пожелал участникам осуществления намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, ДОСААФ за 2018 год подготовило более 27,5 тыс. военных специалистов для Вооруженных сил РФ.

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