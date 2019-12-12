Лондон, , 09:59 — REGNUM В гоночном симуляторе Forza Horizon 4 появился режим «королевской битвы», рассчитанный на 72 игроков. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 11 декабря.

В новом режиме игроки будут соревноваться друг с другом на постепенно-сужающейся карте. Каждый геймер начнёт матч с маломощным автомобилем, постепенно улучшая его до более быстрого.

Напомним, игра Forza Horizon 4 вышла 2 октября 2018 года. Проект получил высокие отзывы от игроков и критиков, а также стал «лучшей спортивной/гоночной игрой» на премии The Game Awards 2018.

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