Тюмень, , 09:59 — REGNUM В Тюмени на самом крупном рынке города установили многометровую ёлку из трёхлитровых банок. Её активно обсуждают пользователи в социальных сетях. Креативный новогодний символ понравился не только тюменцам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в рекламном отделе рынка «Михайловский».

Ёлка из трёхлитровых банок Отдел рекламы рынок «Михайловский», Тюмень

На рынке пояснили, что на создание арт-объекта было затрачено чуть более суток. Внутри необычной ёлки находится металлический каркас, на котором закреплены трёхлитровые банки с сухими продуктами — крупы, сушёные овощи, специи, макароны, сушки и прочая бакалея. Красоты придаёт подсветка.

В создании арт-объекта приняли участие 15 человек. Как отмечают в отделе рекламы, ёлка привлекает посетителей рынка, которые спешат сфотографироваться на её фоне и сделать селфи. Без покупки практически никто не уходит.

Отмечается, что в 2018 году этот тюменский рынок получил звание лучшего розничного рынка России.