Джакарта, , 09:45 — REGNUM Институт юридической помощи индонезийской женской ассоциации в Джакарте получил 794 жалобы о насилии в отношении женщин в течение 2019 года, сообщает Kompas.

«Несмотря на повышение осведомленности общественности об опасностях насилия в отношении женщин, на практике женщины-жертвы часто сталкиваются с различными препятствиями в реализации своих прав в суде», — говорится в заявлении ассоциации.

По данным ассоциации, в стране зарегистрировано 249 случаев насилия в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что не должно быть насилия в отношении женщин.

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