Москва, , 09:36 — REGNUM Большинство жителей России (68%) выступают за внесение в Конституцию РФ различных поправок. Против этого 17% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 56% опрошенных, Конституцию следует периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени, по мнению 31% — надо пересматривать только в исключительных случаях.

Граждане перечислили, какие именно поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию РФ — это повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни людей, обеспечение бесплатной медицины, образования и защита прав простых людей.

Опрос граждан РФ проведен 1 декабря 2019 года в 53 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Cтатпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 51% жителей России не знают основных положений Конституции РФ. 46% известно содержание главного документа страны.

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