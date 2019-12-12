Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирске группа школьников держит в страхе жителей Первомайского района. Они уже неоднократно нападали и грабили людей в подъездах и лифтах.

По словам депутата Горсовета от Первомайского района Дмитрия Дамаева, который взял ситуацию под личный контроль, начальник отдела полиции района уже в курсе.

«Понимаете, Первомайка всегда была такая, но это уже слишком! Они чувствуют свою безнаказанность, пользуясь возрастом. Скажу точно, что от наказания никто не уйдёт. Кем-то займутся в отделе по делам несовершеннолетних, а кто-то пойдёт по более серьёзным статьям, если возраст позволяет», — цитирует «Сиб.фм» депутата.

Как рассказала местная активистка Светлана Харузина, всем подросткам от 12 до 14 лет.