Воронеж, , 09:16 — REGNUM Опрос на тему того, стоит ли переносить рабочий день с 3 декабря на 28-е для того, чтобы последний день года стал выходным, запущен на странице губернатора Воронежской области Александра Гусева «Вконтаке».

»Вы много пишете с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Давайте решим вместе: отдыхаем ли 31-го с учётом, что суббота, 28 декабря, будет рабочим днем?» — предложил воронежцам губернатор.

За несколько часов с момент создания опроса уже проголосовали более 14 тыс. человек, пока подавляющее большинство — более 86% — считают, что перенос выходного дня необходим. Около 13% уверены, что ничего менять не надо. Оставить свой голос можно здесь.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что в 2019 году 31 декабря выпал на вторник, в последние недели набирает обороты дискуссия, стоит ли объявлять этот день выходным. В нескольких российских регионах — например, в Крыму, Ленобласти, на Ставрополье — губернаторы уже приняли решение о переносе выходного с субботы 28 декабря на 31 декабря.