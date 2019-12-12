Новосибирск, , 09:09 — REGNUM Гарнизонный военный суд рассмотрел дело командира 2-го мотострелкового батальона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) подполковника Дмитрия Н. — об издевательствах над курсантами.

По данным «НДН.инфо», суд прекратил уголовное преследование и назначил подполковнику штраф 40 тысяч рублей. В то же время Министерство обороны уволило его с должности и отправило в воинскую часть под городом Алейском.

Он проходил по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий») — отбирал у курсантов телефоны и возвращал за денежные услуги.

Изначально ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Сам Дмитрий Н. признал вину в полном объёме, а пострадавшие от его действий курсанты подтвердили факт возмещения им причинённого материального ущерба и просили суд прекратить уголовное дело в отношении их командира.