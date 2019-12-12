Париж, , 09:06 — REGNUM Согласно официальным данным, эпидемия бронхиолита началась во Франции, передает BFM TV.

По данным агентства общественного здравоохранения Франции, эпидемия «развивается во всех городах, за исключением Корсики».

Издание отмечает, что на прошлой неделе во Франции 4042 ребенка в возрасте до 2 лет были замечены в отделении неотложной помощи в связи с подозрением на бронхиолит, и более трети (1419) детей были госпитализированы. Подавляющее большинство (9 из 10) маленьких пациентов моложе 1 года.

Напомним, бронхиолит — это распространенное респираторное заболевание, ежегодно поражающее 30% детей в возрасте до 2 лет (480 000 случаев в год). Вызванный вирусом, заболевание очень заразно. Основные симптомы: кашель и затрудненное дыхание.