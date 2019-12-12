Москва, , 09:02 — REGNUM Более половины жителей России (51%) не знают основных положений Конституции РФ. 46% известно содержание главного документа страны, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Читали текст главного документа 58% респондентов, не читали 40%. Оценивая Конституцию РФ, 54% граждан заявили, что она хорошая, 22% считают её плохой.

Верят, что Конституция определяет жизнь российского общества, 43% опрошенных, она помогает защитить права граждан РФ (43%). Видят в ней «чисто формальный документ» 47%.

Опрос граждан РФ проведен 1 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 41% жителей РФ признались, что никогда не читали Конституцию РФ. 24% читали, но ничего не помнят, 24% довольно плохо помнят.

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