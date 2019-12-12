Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 12 декабря задержали и отменили 81 авиарейс, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:54, в «Домодедово» задержано 29 рейсов, отменён 21 рейс. Не состоится вылет самолётов в Краснодар (несколько рейсов), Куляб (Таджикистан), Лиссабон (Португалия), Джексонвилл (США, штат Флорида), Женеву (Швейцария) и Сабетту (Ямал). Отменено прибытие рейсов из Лиссабона, Аддис-Абебы (Эфиопия), Женевы, Кишинёва (Молдавия), а также нескольких рейсов из Краснодара.

Во «Внуково» задержано 19 рейсов, в «Шереметьево» — 12.

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