Москва, , 09:01 — REGNUM Праздничные салюты стоит приобретать только в специализированных точках продаж, где покупателю могут подтвердить происхождение изделия. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору фейерверков.

Эксперты не советуют покупать салюты в стихийных палатках и напоминают, что добросовестный продавец должен иметь сертификат соответствия продукции. Обратить внимание стоит на целостность упаковки фейерверка. Она не должна быть повреждена, пиротехнический состав не должен высыпаться.

Разнообразие и красочность салюта зависят количества зарядов и калибра. Однако чем больше будет зарядов, тем батарея салютов обойдётся дороже. Кроме того, важен интервал между выстрелами. Стоит выбирать батарею с более коротким интервалом действия, такой салют будет более динамичным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве посоветовали при выборе искусственной ёлки провести рукой против «роста» иголок, подергать их и посгибать ветки.

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