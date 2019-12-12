Берлин, , 10:02 — REGNUM Германия приостановила выдачу России двух выходцев из Чечни, подозреваемых в грабеже и хранении наркотиков. Федеральный конституционный суд этой страны отменил ранее вынесенное решение Высшего земельного суда Бранденбурга и отправил дело на новое рассмотрение, пишет РИА «Новости».

Один из истцов уехал из России в 2005 году, второй — в 2013 году. Оба беглеца вначале переехали в Польшу и запросили убежища, а затем — в Германии и добиваются получения статуса беженца уже там. В 2017 и 2013 годах соответственно суд в Грозном выдал ордер на их арест, и Россия внесла их данные в базы Интерпола.

В текущем году Высший земельный суд Бранденбурга дал добро на экстрадицию уроженцев Чечни в Россию. Однако согласие на выдачу было дано с той оговоркой, что их судебное преследование в РФ должно происходить за пределами Северного Кавказа, чтобы исключить риски «политического или уголовного преследования, не отвечающего минимальным стандартам».

Осенью Конституционный суд в Карлсруэ удовлетворил апелляции обоих граждан России. Он пришел к мнению, что такой риск остается, поскольку Россия ранее заявляла, что не может обеспечить изменение территориальной подсудности из конституционных соображений.

На этом фоне вторая палата второго сената удовлетворила два иска против решения Высшего земельного суда Бранденбурга и отправила дело на новое рассмотрение.