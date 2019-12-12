Кемерово, , 08:53 — REGNUM Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе пройдёт в назначенное время, несмотря на последние заявления WADA, заявил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.

Напомним, 9 декабря на заседании Всемирного антидопингового агентства приняты решения, из-за которых под вопросом оказалось проведение крупнейшего международного мероприятия по парашютному спорту в 2020 году. Но, как заявил Барабаш, мундиаль-2020, который должен состояться в августе 2020 года в Кузбассе, состоится.

«Вчера вечером Федерацией авиационного спорта мира — FAI, а позже Международной парашютной комиссией было принято решение: мероприятия, право проведения которых уже передано России, не подпадают под санкции», — сообщил Барабаш, отметив, что в их число входит и мундиаль-2020.