Москва, , 09:04 — REGNUM Свыше 60% российских автомобилистов держат в своей машине средства самообороны. Это следует из данных опроса онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont.

«Согласно данным опроса, большая часть российских автомобилистов (3724 человека из 6193 опрошенных — то есть 60,1%) имеет при себе различные средства для самозащиты», — приводит ТАСС данные опроса.

Также отмечается, что при этом 33,5% российских автомобилистов не видят смысла в хранении и использовании средств самообороны, а 6,4% считают, что не смогли бы ими воспользоваться, даже если бы они были у них в машине.

При этом наиболее популярными средствами самообороны стали предметы, которые не требуют лицензии. Такие средства самообороны есть у 23,6% автомобилистов.

Газовыми и перцовыми баллончиками пользуются 16,3% российских автомобилистов и ещё у 14,8% есть средства типа бейсбольной биты. При этом средствами, требующими специального разрешения (таких, как травматический пистолет), пользуется гораздо меньше автомобилистов — 3,4%.

Помимо этого, указывается, что опрос был проведен осенью текущего года специалистами Uremont среди 6193 граждан России в возрасте от 18 до 55 лет (50/50 мужчин и женщин), которые имеют автомобиль и пользуются им.