Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве открытие после реконструкции Политехнического музея состоится в конце 2020 года. Об этом 12 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Открытие музея планируется к 148-му дню рождения — 12 декабря 2020 года. Здание находится на реконструкции с 2013 года.

«С завершением реставрации это будет не только технологичный музей с уникальной экспозицией, но и новый центр притяжения для горожан и туристов, современное общественное пространство для молодежи и более взрослой аудитории», — сказал глава попечительского совета Политехнического музея Игорь Шувалов.

По его мнению, после открытия сохранится дух Политеха «как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир».