Каир, , 09:16 — REGNUM Египет, Эритрея и Камерун возглавили рейтинг стран Африки, где журналисты с наибольшей вероятностью могут подвергнуться тюремному заключению за свой род деятельности. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на исследование, опубликованное в среду, 11 декабря, Комитетом по защите журналистов (КЗЖ).

По информации телерадиокомпании, большинство из 26 заключенных под стражу журналистов из Египта были осуждены в массовых процессах и обвиняются как в террористических преступлениях, так и в написании «ложных новостей». В частности, некоторые из новых арестов в Египте произошли перед протестами против коррупции в армии 19 сентября 2019 года, которые включали призывы к отставке президента Абдул Фаттаха ас-Сиси, сообщили в КЗЖ.

Координатор КЗЖ по делам Африки Анжела Кинтал сообщила, что Эритрея возглавила данный рейтинг среди стран Африки к югу от Сахары. В стране были арестованы и осуждены 16 журналистов. В КЗЖ ранее заявляли, что большинство журналистов, находящихся в тюрьме в Эритрее, были заключены в тюрьму после репрессий в 2001 году, когда правительство закрыло все независимые СМИ.

Следом в рейтинге идет Камерун, где судебному преследованию и последующему тюремному заключению подверглись семь журналистов. Один из них, Манчо Бибикси, отбывает 15-летний срок за антигосударственные выступления и ложные новости, которые, по словам представителей КЗЖ, связаны с его кампанией за автономию англоязычного меньшинства в Камеруне.

Далее в рейтинге следуют Бурунди и Руанда, в каждой из которых тюремные сроки отбывают четверо журналистов. Также преследованиям подвергаются журналисты в Нигерии, Чаде, ДР Конго, Южном Судане, Эфиопии, Танзании, Сомали и на Коморских островах.

По данным КЗЖ, всего в Африки южнее Сахары тюремные сроки отбывают 39 журналистов, в то время как в тюрьмах во всем мире заключены по меньшей мере 250 журналистов.