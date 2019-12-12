Гуйян, Китай, , 08:44 — REGNUM Полиция провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая арестовала четырех подозреваемых в трансграничной торговле наркотиками, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Полиция города Бицзе узнала в начале ноября, что ряд подозреваемых ввозят в Китай наркотики из-за рубежа. После проведенного расследования была осуществлена в начале декабря спецоперация по пресечения незаконной деятельности на пограничном КПП в районе Цисингуань.

Были схвачены четверо подозреваемых, у которых при себе находилось 39,4 кг наркотиков, которые были конфискованы на месте. Подозреваемые находятся под арестом, расследование продолжается.

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