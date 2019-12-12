Миасс, Челябинская область, , 08:43 — REGNUM В Челябинской области прокуратура настаивает на отмене приговора экс-мэру Миасса Геннадию Васькову. Поводом стала чрезмерная мягкость наказания, заявили журналистам в надзорном ведомстве.

Апелляцию рассмотрит областной суд. Если он решит отменить приговор, то дело будет рассмотрено снова.

Как сообщало ИА REGNUM, Васьков получил три с половиной года строгого режима. Его признали виновным в покушении на получение взятки и в превышении полномочий.

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