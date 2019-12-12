Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбурге энергетики во время рейдов выявили более 250 объектов, расположенных в охранной зоне тепловых сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Среди выявленных объектов детские площадки, торговые точки, расположенные на теплотрассе. «Они представляют серьёзную угрозу не только надёжному теплоснабжению, но также жизни и здоровью горожан», — сказали в компании.

В адрес нарушителей поступают предписания, о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне информируют мэрию. Энергетики подчеркнули, что строительство, благоустройство, парковка на площадках, где проложены тепловые сети, без согласования запрещено.