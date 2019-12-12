Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять конкретные меры для решения проблемы безопасности школьников в селе Саксаульск в Кызыл-Ординской области. Об этом глава государства написал 12 декабря на своей странице в Twitter.

Токаев написал: «В газете Egemen Qazaqstan («Независимый Казахстан» — примечание ИА REGNUM) я прочитал, что в Саксаульске 360 детей ежедневно пересекают 13 железнодорожных путей, чтобы попасть в школу. Это очень острая проблема».

Напомним, 10 декабря газета «Независимый Казахстан» опубликовала статью, в которой поднимается проблема безопасности детей при пересечении железнодорожных путей в поселке Саксаульск.

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