Москва, , 08:37 — REGNUM Станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) украшают к Новому году, сообщает 12 декабря официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На входных дверях и турникетах наклеят свыше 2 тыс. стикеров, а в вестибюлях и кассовых зонах разместят более трёхсот новогодних плакатов.

«На них изображен городской транспорт в заснеженной столице», — говорится в сообщении.

Ещё 600 плакатов появятся в подуличных переходах и на торговых павильонах. На станциях МЦК разместят 20 искусственных елей. Новогодние деревья появятся и на станциях Кольцевой линии метрополитена.