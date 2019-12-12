Лысьва, Пермский край, , 08:26 — REGNUM В Лысьве Пермского края к ответственности привлечен директор организации за уклонение от уплаты налогов в сумме 6,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, глава компании обвинялся в преступлении по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Имея задолженность по налогам почти на 7 млн рублей и зная, что операции по расчетным счетам приостановлены налоговиками, руководитель организации скрывал денежные средства и расходовал их по своему усмотрению. Мужчине удалось вывести более 4,4 млн рублей, которые могли бы пойти на погашение налоговой задолженности.

В отношении главы компании вынесено постановление о судебном штрафе в 100 тыс. рублей. Во время рассмотрения уголовного дела его фигурант полностью погасил долг перед налоговой службой.