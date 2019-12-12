Пекин, , 08:24 — REGNUM Китайский мегапроект водоотведения передал почти 30 млн кубометров воды с юга на севере за последние пять лет, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

На первой фазе проект водоотведения «с юга на север» напрямую принес пользу 120 млн человек с момента его начала реализации 12 декабря 2014 года, сообщили в Министерстве водных ресурсов КНР.

Объем водных ресурсов на душу населения в Китае составляет лишь 28% от среднего по миру. Кроме того, водные ресурсы Китая распределены неравномерно по стране. Изобилие воды наблюдается на юге, в то время как на севере ее катастрофически не хватает. Для исправления этой проблемы и создан проект.