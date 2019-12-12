Москва, , 08:20 — REGNUM Огромные территории национального парка «Лосиный остров» замусорены и нуждаются в расчистке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

«Что касается «Лосиного острова» — много очень проблем. Мы сейчас работаем над соглашением с Министерством природных ресурсов, с администрацией «Лосиного острова», чтобы помочь им. У них не хватает ни ресурсов, ни сил. Помочь им навести порядок. Понятно, что никаких строек там нельзя делать, это национальный парк. Но с точки зрения расчистки от бурелома, мусора — там же огромные территории просто замусорены. Я уже не говорю о тех территориях, которые непосредственно примыкают к жилым кварталам — там, конечно, надо заниматься», — сказал мэр.

По его словам, в настоящее время у столицы нет возможностей для участия в работах, поскольку парк — это закрытая территория «со своими установлениями, со своей администрацией».

«Надеюсь, что нам всё-таки удастся найти компромисс и сделать совместный проект для того, чтобы парк был более комфортным для горожан», — добавил Собянин.