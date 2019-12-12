Москва, , 08:19 — REGNUM Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началась в московском храме Христа Спасителя.

Как сообщает РИА Новости, прощание с Лужковым началось в 8:00 мск, и к его началу в храме образовалась небольшая очередь к гробу с телом покойного.

Также сообщается, что гроб установлен в центре собора напротив алтаря и царских врат, накрыт государственным флагом России, рядом с ним стоит постамент для цветов и черно-белый портрет покойного.

Позднее, в 9:30 мск, состоится гражданская панихида, а в 11:00 пройдет отпевание, которое проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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