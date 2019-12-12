Пермь, , 08:11 — REGNUM В Перми следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-министру общественной безопасности Прикамья и бывшему заместителю начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрею К. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Бывшему министру инкриминируют преступление по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Напомним, экс-министра задержали 9 декабря по подозрению в фиктивном трудоустройстве работника в пожарную часть в 2013—2017 годах. Ущерб структуре ГУ МЧС оценивается почти в 800 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела отправлен под домашний арест.

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