Париж, , 08:05 — REGNUM По предварительным оценкам мэрии Парижа, спустя год после открытия центров размещения для женщин, в 2019 году в столице около 1600 женщин были размещены в этих центрах, передает BFM TV.

«В общей сложности 1579 женщин были размещены в двух центрах, предназначенных исключительно для женщин», — говорится в заявлении мэрии.

«Ночь солидарности» (где волонтеры и ассоциации выявляют бездомных во время ночных обходов) показала, что 12% из 3000 опрошенных бездомных женщин спали на улице даже при наличии мест в приютах», — заявил заместитель мэра Парижа.

По данным INSEE, в 2012 году двое из пяти бездомных во Франции были женщинами.

Издание отмечает, что в начале 2020 года мэрия Парижа откроет новый центр приема для женщин и два новых центра дневного ухода, в том числе один для женщин с детьми вместимостью 40 мест.

Напомним, в конце 2018 года в Париже открыли три места размещения, предназначенных исключительно для женщин. Жертвы нападений и изнасилований, бездомные женщины часто держатся подальше от традиционных приютов, опасаясь в них оказаться.