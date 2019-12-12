Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:57 — REGNUM В Новокузнецке на несколько дней введён режим «чёрного неба», сообщается на сайте администрации города.

«По данным территориального отдела Роспотребнадзора с 18:00 (время местное) 11 декабря до 18:00 (время местное) 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)», — говорится в официальной информации.

Горожанам рекомендовали не находиться долго на открытом воздухе и при возможности уехать загород.