Барнаул, , 07:57 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Еединая Россия») полагает, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM опрос OneTwoTrip, он пояснил: новогодние каникулы следует сократить до 3 января:

«Именн о к 3 января большинство жителей России уже готовы к работе. Существование продолжительных новогодних каникул вообще не имеет никакого смысла. Зато в них присутствует много негативных последствий. Это не только переедание, но и замирание экономической жизни, невозможность для граждан получить многие услуги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что, по мнению большинства (47,5%), идеальная продолжительность новогодних праздников составляет 1—3 дня.