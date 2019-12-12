Барнаул, 12 декабря 2019, 07:57 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Еединая Россия») полагает, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM опрос OneTwoTrip, он пояснил: новогодние каникулы следует сократить до 3 января:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что, по мнению большинства (47,5%), идеальная продолжительность новогодних праздников составляет 1—3 дня.