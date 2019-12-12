Хух-Хото, Китай, , 07:44 — REGNUM Первая скоростная железная дорога, соединяющая Пекин и Внутреннюю Монголию на севере Китая, была запущена в эксплуатацию, но пока — без пассажиров, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

В компании China Railway Hohhot Group сообщили, что поезд прибыл на Восточный вокзал города Хух-Хото, столицы региона, в 10:36 по местному времени после того, как покинул Северный вокзал Пекина в рамках испытательной поездки.

Поезд модели «Фусин» или в переводе с китайского «Обновление», является самым современным среди всех скоростных поездов Поднебесной. Около 20 пар таких поездов будут ходить по новой линии ежедневно после ее ввода в коммерческую эксплуатацию.

Время поездки между Хух-Хото и Пекином, между которыми 500 км железнодорожных путей, будет сокращено с более чем девяти часов до двух часов и восемнадцати минут. Новая скоростная линия также свяжет Хух-Хото с городом Чжанцзякоу, где наряду с Пекином пройдут соревнования в рамках Зимней Олимпиады 2022 года.

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