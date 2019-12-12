Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбурге суд изменил меру пресечения для задержанного по подозрению в коммерческом подкупе президента областной адвокатской палаты Валерия Б. Ходатайство следствия оставлено без удовлетворения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей. Однако по решению суда, Валерий Б. переведен под домашний арест до 15 февраля 2020 года.

Напомним, главу областной палаты адвокатов задержали 13 ноября. Следствие считает, что он получил 450 рублей за продажу адвокатского статуса. 15 ноября Ленинский районный суд вынес решение о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Оренбургский областной суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. 11 декабря при рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения Ленинский районный суд Оренбурга вынес постановление о смягчении.

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