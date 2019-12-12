Барнаул, , 07:38 — REGNUM Результаты зарплатного исследования Общественной палаты РФ в очередной раз показывают, в насколько тяжёлом положении находится значительная часть жителей страны. Больше половины россиян зарплату в 30−50 тысяч считают справедливой, а это значит, что сейчас их доходы настолько малы, что эта цифра является для них пределом мечтаний, отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

«А ведь есть еще 10% людей, которые считают хорошей зарплату в 21−30 тысячу рублей. Все это косвенно подтверждает известный всем факт: доходы работающих жителей страны неприлично низки. И люди настолько привыкли к этому, что имеют весьма низкий порог ожидания. Они смирились со своей бедностью, рассматривают ее как естественное состояние. Это плохо. Ведь высокие зарплаты — это важнейшее условие экономического и социального развития страны. Низкие доходы людей буквально убивают бизнес, основа которого — способность людей оплачивать товары и услуги. Бедность нашего населения — главная причина отсутствия роста в экономике. Вот почему мы снова и снова должны говорить об этой проблеме, требуя ее решения».

Напомним, согласно исследованию «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведенному Общественной палатой РФ, чуть меньше 31% жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тыс. рублей. Еще 20% оценили ее минимум в 30−40 тыс. рублей и 10% назвали сумму в 21−30 тыс. рублей.

Читайте также: Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты