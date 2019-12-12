Барнаул, 12 декабря 2019, 07:38 — REGNUM Результаты зарплатного исследования Общественной палаты РФ в очередной раз показывают, в насколько тяжёлом положении находится значительная часть жителей страны. Больше половины россиян зарплату в 30−50 тысяч считают справедливой, а это значит, что сейчас их доходы настолько малы, что эта цифра является для них пределом мечтаний, отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):
Напомним, согласно исследованию «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведенному Общественной палатой РФ, чуть меньше 31% жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тыс. рублей. Еще 20% оценили ее минимум в 30−40 тыс. рублей и 10% назвали сумму в 21−30 тыс. рублей.
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