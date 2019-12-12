Сиань, Китай, , 07:32 — REGNUM В Китае подтвержден очередной случай заражения африканской чумой свиней в провинции Шэньси на северо-западе страны, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Из девяти мертвых свиней у троих подтвердился вирус. Они оказались из уезда Фопин города Ханьчжун, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Местные власти инициировали принятие экстренных мер по недопущению распространения вируса и защитить здоровых свиней, включая уничтожение больных животных и дезинфекцию помещений.

Считается, что африканская чума свиней поражает только свиней и не передается человеку и другим видам животных. Первый случай заражения этим вирусом в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин.

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