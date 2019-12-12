Москва, , 07:32 — REGNUM В Москве для празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной до 5 января, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

«Вспоминаю первые годы [в должности мэра]. Проезжаешь по улицам города после Нового года — они тёмные и пустынные. Когда мы впервые полноценно осветили Тверскую, то количество посетителей было таково, что мы поняли, что с этим потоком не справиться. Надо Тверскую на Новый год перекрывать и создавать там праздник. В этом году тоже — с 31 по 5 число Тверская будет перекрыта, организована большая ярмарка прямо на улице», — сказал Собянин.

Также будет открыто ещё 40 площадок в центре города и районах.