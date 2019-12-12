Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Девочке, родившейся на Сахалине, дали имя Сахалина. 18 декабря в зале бракосочетаний Южно-Сахалинска состоится торжественная церемония имянаречения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, родители девочки долго выбирали имя, но придумали именно Сахалина, сочтя его очень красивым и уникальным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве самыми необычными именами 2018 года стали Луна, Леонида, Капитолина, Джейн, Данислав, Устин и другие.