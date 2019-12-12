Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области суд Оренбургского района вынес приговор в отношении жителя областного центра, признав его виновным в смертельном ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

В августе 2019 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и возле поселка Пригородный сбил насмерть на пешеходном переходе женщину. Суд назначил оренбуржцу пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.

В Оренбургском районном суде отметили, что этот случай является первым уголовным делом, которое рассмотрено в соответствии с измененным законодательством. С июня 2019 года ужесточили ответственность за пьяную езду, повлекшую тяжкий вред здоровью человека или летальный исход. За преступления по части 4 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, тогда как ранее подразумевался срок от двух до семи лет. Произошло и изменение в категории. Теперь такие случая считаются преступлениями не средней тяжести, а тяжкими.