Пекин, , 07:28 — REGNUM Ожидается, что оборот пассажиров железнодорожного транспорта в Китае достигнет 440 млн во время пиковой нагрузки Весеннего фестиваля, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd., передает 11 декабря агентство Синьхуа.

Предстоящие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года традиционно будут связаны с воссоединением семей, а значит ростом пассажирских перевозок в стране. В этот раз выходные выпали на период с 24 по 30 января 2020 года. Пик поездок же, названный «чуньюнь» продлится 40 дней с 10 января по 18 февраля.

Для того, чтобы обеспечить растущий спрос на перевозки, будет введено в строй 5275 пар пассажирских поездов ежедневно для того, чтобы обеспечить перевозку 10,1 млн пассажиров. Билеты на первый день пика перевозок Весеннего фестиваля станут доступны уже 12 декабря.